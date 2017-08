Entenda porquê você não deve usar cotonete em crianças; vídeo

Você realmente sabe usar um cotonete? Certamente sua resposta será sim, Mas será que corretamente? Visto que mais de 30 crianças precisam de atendimento médico todos por conta do mal uso do cotonete.





Um bebê precisa de muito mais delicadeza com sua higiene do que um adulto, eles são mais sensíveis e por isso todo cuidado é pouco, bebês e crianças, necessitam de cuidados especiais e quando o assunto é cotonete, elas são o alvo principal da causa de acidente, como dizemos acima todos os dias os pronto socorros recebem crianças com bloqueios nas orelhas ou sangramentos.





Ao usar o cotonete de forma errada, você pode entupir o ouvido do seu bebê, ou perfurá-lo em casos mais graves, a cera que se acumula no ouvido de tanto ser empurrada com o cotonete pode pressionar tanto o tímpano que o risco de rompimento é enorme.





A grande verdade, é que o certo é não mexer na cera, um especialista no assunto afirma que os ouvidos não devem ser limpos, e sim deixar a natureza cuidar disso, a cera é uma proteção e só deve ser retirada pelo médico, isso quando houver necessidade e com o uso de instrumentos corretos.

Via Zip Notícias