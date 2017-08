GRAVE DENÚNCIA DE CRIME AMBIENTAL EM SOBRAL

Confira a grave denúncia na íntegra:

"Senhor prefeito Ivo Gomes, secretaria da saúde Marília Ferreira Lima, venho através deste meio de comunicação pedir pra vcs tomar uma providência urgente pra a comunidade do cachoeira. Ainda não foram tomadas as providências para o descaso da fábrica Spartex, a fábrica Spartex ainda continua jogando seus resíduos sólidos seus produtos químicos (ácido cítrico, peróxido, pq white super e a soda caustic) para a onde nos moramos e está caindo dentro do açude do cachoeira, deixando os moradores a desejar do açude. Não aguentamos mais tanta injustiça com nos. Vou na prefeitura e a Marília não toma nenhuma decisão, vou no órgão da amma e la também o trigo não toma uma decisão, sendo que é uma fábrica irregular, alvará atrasado deste 2010, e nada foi feito e parece que não vai ser feito.









Venho aqui pedir a vocês Marília Ferreira Lima, secretária de saúde, Ivo Gomes prefeito de Sobral, Tiago e Sr. Jorge Trindade, integrantes da AMMA, vamos tomar uma decisão pq não aguentamos tanto descaso."