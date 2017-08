Ivo esquece alianças com PT, ataca Lula e leva resposta de cunhada de Veveu

Além de esquecer que seus irmãos foram ministros petistas, Ivo ainda decidiu aderir à “pós-verdade”.

O prefeito de Sobral, Ivo Gomes (PDT), segue à risca os ensinamentos dos irmãos Cid e Ciro e Gomes (PDT), e usou, nesta quarta-feira (23), as redes sociais para criticar o e-presidente Lula (PT), que subiu no palanque com o senador Renan Calheiros (PMDB) durante a caravana que realiza pelo Nordeste.





“Lula tá mesmo preocupado com a corrupção? Olha com quem, depois de tudo, ele já tá agarrado. Os amigos petistas dirão: ele é corrupto mas é amigo. Deixa ele”, postou Ivo, esquecendo que Cid Gomes foi ministro no governo Dilma Rousseff (PT) e Ciro foi ministro de Lula. Além disso, Ivo foi eleito com apoio de Veveu Arruda (PT), ex-prefeito de Sobral com quem ainda mantém aliança.





Mas a falta de coerência não passou batida. Claudine Aguiar, cunhada de Veveu não deixou barato: Sinceramente, Ivo… tentanto entender essa sua agressividade toda ao se referir ao Partido dos Trabalhadores. Até porque existe uma coligação em Sobral”. O questionamento ganhou o apoio de outros usurários da rede.





Em resposta, Ivo se destemperou, chamou quem o criticava de “petistas fanáticos” e afirmou que Lula apoiou a candidatura de presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB), ao Governo do Ceará em 2014, aderindo à chamada “pós-verdade”.





Em 2014, Lula, para manter o apoio do PMDB à reeleição de Dilma, não apoiou nenhum candidato ao Governo do Ceará, nem Eunício nem o governador Camilo Santana (PT).





Confira:

