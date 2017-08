MAIS UMA BAIXA NO GOVERNO IVO GOMES

Indicado para a presidência da Escola de Formação Permanente do Magistério e Gestão Educacional de Sobral (ESFAPEGE), Francisca Valdízia Bezerra Ribeiro, deixa seu cargo na gestão Ivo Gomes, para assumir coordenação no ensino superior na iniciativa privada.





Valdízia Ribeiro, foi Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Combate à Extrema Pobreza na gestão Veveu Arruda, entre os anos de 2013 e 2016.





O gabinete do secretario da educação, pasta que a ESFAPEGE é subordinada, ainda não divulgou nota oficial confirmando a notícia, mas, foi apurado pelo editor do portal, as motivações que levaram Valdízia, deixa o cargo, seria para se dedicar melhor à profissão de gestora em educação.





Fonte: Blog do Célio Brito