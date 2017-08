MAIS UMA MOTOCICLETA FOI TOMADA DE ASSALTO NA CIDADE DE SOBRAL

Recebi e repasso.

"Olá bom dia. Sou Guthierre sofri um assalto no último dia 17, quinta feira passada. Roubaram minha moto em frente à Jacauna decorações aqui na Av. Dom José, em frente ao Centro POP. Uma moto Titan 160, cor preta com detalhes verdes, ano 2017, placa PMV 6454. É que estou oferecendo uma recompensa para quem encontrá-la. Gostaria de saber se vcs poderiam colocar esse anúncio para mim. OBS: a moto foi roubada com documento original dela. Se puder responder e me dar uma resposta agradeço."