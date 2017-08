MATANÇA DE MULHERES NO CEARÁ CHEGA A 189 EM 2017

Sete mulheres foram assassinadas neste fim de semana no Ceará, elevando para 189 o número de feminicídios no estado em 2017. Entre os casos, um duplo homicídio em que duas mulheres foram mortas a golpes de faca dentro de uma residência, em Fortaleza. Outras duas, feridas, foram resgatadas pela Polícia e encaminhadas de ambulância para o hospital.





O primeiro feminicídio ocorreu na noite de sexta-feira (25) no bairro Canudos, na cidade de Ipu (a 288Km de Fortaleza) quando uma adolescente de apenas 14 anos foi baleada por desconhecidos. Segundo a Polícia, ela estaria na companhia do namorado que seria o alvo dos criminosos. A garota recebeu quatro tiros e foi levada para a Santa Casa de Sobral, onde faleceu.





Na noite de sábado, duas mulheres foram assassinadas em uma residência no bairro Granja Portugal, na zona Sul de Fortaleza. As vítimas foram identificadas como Valdenízia Gonzaga Bruno, 39 anos; e a adolescente Alexsandra Fernandes de Lima, 14. Ambas foram atingidas a golpes de faca. Uma delas estava amordaçada e com as mãos amarradas para trás.





Também no sábado, uma briga entre vizinhas terminou em morte na cidade do Crato. A dona de casa, Maria Eliana da Silva Sousa, 41, foi morta com um golpe de faca no pescoço por sua vizinha, Maria de Fátima Maciel Braz, 39 anos, que acabou presa em flagrante.





Na manhã de domingo (25), uma adolescente de 14 anos, foi assassinada, a tiros, na porta de casa, no bairro Conjunto Palmeiras, em Fortaleza. Horas antes, ainda na madrugada, o namorado dela também foi executado sumariamente.





Mais crimes





A sexta vítima foi Maria do Socorro Pereira Rodrigues, atingida por uma bala perdida durante um tiroteio entre um policial militar e assaltantes que atacaram um bar onde a vítima trabalhava como cozinheira. O crime ocorreu no bairro Parque Potira, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). O PM também foi ferido, está internado, mas não corre risco de morte.