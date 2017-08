MINISTÉRIO PÚBLICO DE SOBRAL INVESTIGA "FARRA" DOS CARROS ALUGADOS PELA SECRETARIA DE SEGURANÇA

O comandante da Guarda Municipal de Sobral, Paulo Adriano, foi flagrado usando o carro oficial da Secretaria de Segurança e Cidadania para fazer comprar em um supermercado da região. A denúncia foi feita por um morador do município, que afirma que a prática é rotineira entre os secretários da gestão do prefeito Ivo Gomes (PDT).





Segundo a denúncia, Paulo Andrade estaria chegando à sua casa, em Massapê, após fazer comprar com o carro oficial, alugado pela Prefeitura de Sobral e pago com dinheiro público. Secretários de Sobral estariam também evitando adesivar os veículos para não chamar atenção. O caso já foi levado ao Ministério Público do Ceará (MPCE).



Com informações do portal Cearanews7