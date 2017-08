Nesta terça-feira (29/08) | Prefeitura realiza última audiência pública do PPA 2018/2021

Nesta terça-feira (29/08), às 19h30, o Centro de Convenções será palco da última audiência pública do Plano Plurianual (PPA) Participativo 2018/2021. No encontro, o prefeito Ivo Gomes irá realizar um balanço geral de todas as audiências que ocorreram no mês de julho e irá apresentar as prioridades que a população escolheu para o município pelos próximos quatro anos.





Os programas escolhidos entre o poder público e a população estão disponíveis para Consulta Pública no site da Prefeitura de Sobral (www.sobral.ce.gov.br) até o próximo dia 3 de setembro.









Consulta Pública





Na consulta pública, estarão disponíveis todos os 47 programas com os objetivos e ações que a Prefeitura está se propondo a executar nos próximos anos. Esses programas foram divididos em seis eixos estratégicos e por área de atuação. Cada cidadão poderá votar em até cinco temas das áreas de atuação das políticas públicas e em cinco programas do PPA por ordem de prioridade (1, sendo o primeiro mais importante; 5, sendo o quinto mais importante). Vale lembrar que cada pessoa só poderá votar em, no máximo, cinco programas.





Ao final da consulta, a população terá duas perguntas para responder. Na primeira pergunta o cidadão poderá dizer se acha que faltou alguma ação a ser realizada pelo poder público. Na segunda, com a Prefeitura fazendo sua parte, o que as pessoas podem fazer para que Sobral fique cada vez melhor para se viver?





Terminada a consulta pública, a Prefeitura irá sistematizar todas as respostas e incorporar nas prioridades do PPA. Em seguida, o PPA será encaminhado à Câmara Municipal, que terá até dezembro para aprovar a Lei do PPA 2018/2021. A população poderá acompanhar todo processo pelo site da Prefeitura.









Plano Plurianual (PPA)





“A partir do dia 1º de janeiro de 2018 todos os cidadãos poderão acompanhar e cobrar a realização das ações escolhidas por eles próprios nos próximos 4 anos. Esta é uma obrigação da Prefeitura e iremos executar com bastante compromisso”, garantiu o prefeito de Sobral, Ivo Gomes.





O PPA Participativo é a Lei que define prioridades, programas e ações da gestão pública pelo período de quatro anos. Além disso, é através desse Plano que são definidas as diretrizes, objetivos e metas da administração pública. Vale lembrar ainda que o PPA entra em vigor a partir do segundo ano da gestão atual e segue até o primeiro ano da próxima administração pública.