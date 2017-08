PROGRAME-SE: NESTE FIM DE SEMANA TEM CONGRESSO DA FAMÍLIA

Com o tema Família: uma luz para a vida em sociedade, a comunidade católica Rainha da Paz realiza neste fim de semana o Congresso da Família, no auditório Plutão, do Centro de Convenções de Sobral. O evento contará com a presença do pregador Hamilton Apolônio, fundador da Comunidade Boa Nova de Pernambuco.

O evento que teve início nesta sexta-feira (18) se estenderá até a manhã do Domingo (20). Além das palestras voltadas para as famílias, o congresso também terá missa de cura e de libertação com o Padre Felinto Brito.





O Congresso da Família é aberto ao público e o acesso custa R$ 15.





Confira programação:





