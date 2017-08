Projeto Segunda Chance | Abertas inscrições para curso de instalações elétricas.

Estão abertas, de terça (22/08) a sexta-feira (25/08), as inscrições para o curso de instalações elétricas para maiores de 35 anos. Com acesso gratuito e vagas limitadas, a formação possui carga horária composta por 48 horas/aula e terá início no dia 28 de agosto, no Centro de Convenções. Também serão abordados temas como: Orientação para o MEI, postura profissional, elaboração de currículo e empreendedorismo.





Os interessados, além de possuírem a idade mínima de 35 anos, devem comparecer ao Centro de Convenções, localizado na Rua Visconde de Sabóia, 300 - Junco, portando cópias do RG e CPF, cópia de certificado de conclusão do ensino fundamental ou declaração escolar de conclusão neste ano e comprovante de residência.





A formação é uma realização da Prefeitura de Sobral, por meio da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Econômico (STDE), em parceria com o IFCE (campus Sobral), e faz parte das ações do Projeto Segunda Chance, coordenado pela STDE, voltado para pessoas com idade superior a 35 anos que perderam o emprego e precisam se reinserir no mercado de trabalho.