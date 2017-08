Vereador questiona a Média Salarial da Polícia Civil

O vereador Julierme Sena (PR) usou sua página no Facebook para rebater informações sobre a Média do Nordeste para Policiais Civis. Eis o que o parlamentar coloca como contraponto à propaganda oficial:





Enquanto o Governo comemora que policiais civis poderão receber até R$ 6.275,51, com o teto chegando a 6,8 mil em dezembro de 2018, na prática, esse valor será a partir de 2019 e o salário final de carreira de um inspetor e escrivão, só acontecerá após uma média de 25 anos de serviço prestado na atividade de investigação e na luta contra a criminalidade. E só serão contemplados apenas 17% do atual efetivo da Polícia Civil.





Essa chamada “Média do Nordeste” não corresponde mais com a realidade. O estudo está defasado e não levou em consideração os avanços salariais que esses agentes ganharam em outros Estados, depois do levantamento feito pelo Governo do Estado em 2015.