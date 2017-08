VIOLÊNCIA: SARGENTO DA PM É ASSASSINADO E TEM ARMA ROUBADA

Herbert Hélio Ferreira Lima atuava em Baturité e estava de folga em Fortaleza.

O 3º sargento da Polícia Militar Herbert Hélio Ferreira Lima, de 38 anos, foi assassinado no fim da noite de sábado (12), por volta das 23h30, durante tentativa de assalto no bairro Parque Dois Irmãos. Natural de Itapiúna, o policial era lotado em Baturité, mas estava passando o fim de semana em Fortaleza.





De acordo com nota emitida pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a vítima estava reunida com familiares em frente a uma residência, quando todos foram surpreendidos por dois suspeitos em uma motocicleta.





As primeiras apurações sobre o caso apontam que os criminosos pretendiam cometer um assalto contra as vítimas. Eles efetuaram disparos de arma de fogo e acertaram o policial, que veio a óbito no local. A dupla suspeita de matar o PM fugiu e levaram a arma de Herbert.





Segundo a nota da SSPDS, "os trabalhos policiais prosseguem no sentido de elucidar o fato".