Agente penitenciário é baleado em assalto

Um agente penitenciário foi baleado durante um assalto por volta das 20h desta quarta-feira (20), no bairro Sabiaguaba.





A vítima, identificada como Carlos Soares, foi levada ao Instituto Doutor José Frota (IJF), onde aguarda cirurgia em quadro estável.





Após o assalto, os suspeitos levaram a pistola e o carro do agente (um Fox de cor prata) e fugiram no sentido da Praia do Futuro.





Segundo a Secretaria de Justiça e Cidadania do Estado (Sejus), a Polícia está em diligências para identificar e capturar os envolvidos.