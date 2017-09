ANTIGA FÁBRICA DE SABÃO (SIOL) CAUSA TRANSTORNOS AOS MORADORES DOS TERRENOS NOVOS

O prédio da antiga fábrica de SIOL fica localizado nas proximidades da escola municipal Gerardo Rodrigues, no bairro Terrenos Novos. O local está sendo utilizado por viciados em drogas e infratores que praticam furtos e assaltos no entorno do antigo prédio.





O local virou depósito de lixo. A cada dia vem se acumulando lixo no local e a prefeitura não toma nenhuma providência para solucionar o problema.





Os moradores do entorno da antiga fábrica de sabão solicitam com urgência da Prefeitura de Sobral uma solução para o problema.