Aposentado ganha carro de R$ 115 mil no bingo, mas passa mal e morre no ES

Um aposentado que completaria 63 anos nesta terça-feira morreu no último domingo em Itapemirim, sul do Espírito Santo, vítima de infarto. Ele foi o ganhador de uma caminhonete, prêmio principal de um bingo beneficente do qual participava, mas passou mal antes de apresentar a cartela vencedora aos organizadores no palco do Parque de Exposições da cidade.





Moises Martins de Oliveira pagou R$ 100 na cartela para ter direito a participar do sorteio, cujo valor arrecadado será destinado à conclusão das obras da Paróquia Nossa Senhora do Amparo, de Itapemirim. Os prêmios eram quatro motos modelo Honda Fan e uma Toyota Hilux SR (que no site da montadora tem preços de cerca de R$ 115 mil).





O aposentado seguiu para o evento na tarde de domingo na companhia do neto Luan, de 10 anos, como conta o diretor de departamento Pascoal inácio, 39 anos, um de seus sobrinhos. "Ele estava bem, sem problema nenhum. Foi tranquilo ao sorteio, dirigindo o próprio carro", relata.





Moises poderia ter terminado a tarde de domingo comemorando o prêmio, um novo veículo. Mas os organizadores anunciaram a cartela vencedora e estranharam o fato de ninguém aparecer para apresentá-la. Depois de quase dez minutos, uma pessoa que estava ao lado do aposentado e presenciou toda a situação levou o papel. O vencedor da Hilux de fato era o homem que havia desmaiado.









"Tem a suspeita de que ele infartou ao ver que tinha ganhado, mas isso ninguém consegue precisar exatamente", afirma Pascoal. "Ele foi retirado da festa, encaminhado imediatamente a uma ambulância e depois ao hospital. A notícia chegou à família quando ele já estava lá. Foi o neto quem telefonou para a mãe e avisou".





Moises era natural de Cachoeiro de Itapemirim e planejava morar em Marataíses, litoral do Estado, onde terminava de construir uma casa. "Gostava muito de praia", relembra o sobrinho. Ele foi sepultado na tarde de segunda-feira no Cachoeiro Cemitério Parque.





Nas redes sociais, parentes e amigos lamentaram a partida repentina do aposentado. "Pensa numa pessoa que era o herói da família. Era o típico cara que resolvia tudo. Ajudava todos os irmãos, desde que os pais dele morreram. Muito querido pela família e amigos. Uma pessoa muito boa", destaca Pascoal.





O sobrinho de Moises afirmou ainda que a organização do bingo entrou em contato com os familiares do aposentado e que está tudo certo quanto à retirada do veículo. Em nota de pesar, a Paróquia Nossa Senhora do Amparo se solidariza "com todos aqueles que o conheceram e de modo particular manifesta afeto e solidariedade aos seus familiares e amigos".





A Prefeitura de Itapemirim classificou o caso como "uma fatalidade" e também prestou solidariedade aos familiares. O órgão reforçou que Moises recebeu atendimento na UTI Móvel que foi posicionada nos eventos que vinham acontecendo no Parque de Exposições da cidade ao longo do feriado, mas que "infelizmente" não resistiu ao infarto fulminante, mesmo com uso de desfibrilador no local.





Fonte: Notícias Uol