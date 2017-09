Avião faz pouso forçado e é evacuado por causa de "pum" de passageiro

A aeronave da American Airlines, precisou fazer um pouso de emergência no aeroporto Raleigh-Durham, na Carolina do Norte, pois os passageiros do vôo passaram mal, após um dos viajantes soltar um ‘pum’.





Os passageiros começaram a sentir náuseas e dores de cabeça e a aeronave foi forçada a pousar. O caso ocorreu na tarde do dia 16 de julho. A ocorrência foi considerada um “chamado médico” pelas autoridades, de acordo com o jornal Charlotte Observer.





A companhia aérea, entretanto, negou o incidente e afirmou que, após um odor diferente ter sido detectado na cabine, uma equipe foi chamada para atender problemas técnicos na aeronave. A American Airlines ressaltou ainda que a flatulência de um passageiro não motivou o pouso de emergência.





Fonte: Metropoles e Notícias UOL.