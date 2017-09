Celular explode debaixo de travesseiro enquanto carregava e jovem sofre queimaduras

Um celular explodiu enquanto estava embaixo do travesseiro de um jovem de 22 anos, na madrugada deste sábado, 2. Frederico Luiz Quixabeira Camargo explica que o celular estava carregando quando tudo aconteceu em sua casa na cidade de Palmas, no Tocantins.

Frederico, que é estudante de Medicina, disse que o celular não queimou o rosto dele justamente porque foi protegido pelo travesseiro. No entanto, braço e ombro sofreram queimaduras de segundo grau. Ele também disse em um post na sua página do Facebook que o celular foi “comprado numa loja da Samsung”.





Frederico disse ao G1 que acordou com o barulho e o clarão, assustado e pensando que se tratava de um pesadelo. “Meus irmãos acharam que tivesse sido um tiro. Começou a pegar fogo no meu colchão e o celular ficou destruído tanto que a bateria afundou para dentro do colchão”, disse.





Após o acidente, ele foi levado para um hospital particular. Frederico disse que dorme com o celular por precisar da função “despertador” do aparelho e adicionou que “esse aparelho não foi feito para ficar explodindo assim”.





Fonte: O Povo online