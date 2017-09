INTERNAUTA COLOCA A BOCA NO TROMBONE!

Confira a reclamação do internauta na íntegra enviada via whatsapp:

"Os funcionarios da prefeitura estavam concertando o asfalto da rua Raimundo Alves no bairro Terrenos Novos há aproximadamente duas/três semanas, eles varreram a rua e juntaram o lixo no oitão da minha casa e disseram que após realizarem o concerto do asfalto tirariam, porém, até hoje o montante de lixo encontra-se no mesmo lugar, falei 3 vezes com o responsável que estava presente na hora que estavam varrendo e disse que iriam tirar mas até agora nada foi resolvido. Gostaria que fosse tomada as providências cabíveis."