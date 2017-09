LEITOR DENUNCIA A FALTA DE ÁGUA NO RESIDENCIAL NOVA CAIÇARA

Internauta denuncia que há vários dias está faltando água no residencial Nova Caiçara.

Veja a denúncia na íntegra:

"Olá Boa tarde, queria falar sobre o que o pessoal do Caiçara estão passando com a falta de água...é muito ruim a situação já faz mais de semana que está faltando água aqui o pessoal não aguenta mais tanto descaso com nós do residencial Nova caiçara, o pessoal do SAAE vem aki e não resolve nada e quem paga o Pato somos nós, sem falar que todos os meses chega conta pra gente pagar e nada de água, a população já há dizendo que não vão pagar conta de água nenhuma por que não chega água na nossa torneira, é puro desrespeito com a população do caiçara, não aguentamos mais isso.... cadê o prefeito que não resolve isso? ele num ta nem aí para o povo de sobral ele quis ganhar votos? pois ele tem que nos ajudar também.

O povo do caiçara pede resolução do problema."