Mulher desvia de cobra, bate de frente e morre em via no RS

Vítima era uma motociclista identificada como Catiane Borth Palaoro, de 26 anos. De acordo com o Comando Rodoviário da Brigada Militar, ela morreu no local.

Uma motociclista morreu após um acidente por volta das 17h30 desta segunda-feira (25) na altura do km 8 da ERS-323, em Pinhal , na Região Norte do Rio Grande do Sul. Ela foi identificada pelo Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM) como Catiane Borth Palaoro, de 26 anos.

De acordo com testemunhas, a vítima conduzia uma motocicleta Biz e tentou desviar de uma cobra que estava na pista e colidiu contra uma caminhonete Chevrolet D20 que trafegava no sentido contrário.





Catiane chegou a ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Mais ninguém ficou ferido no acidente.





Fonte: G1

Fotos: Josias Marques/Portal In Foco