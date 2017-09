NOTA DE ESCLARECIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SOBRAL

A Prefeitura de Sobral, por meio da Secretaria da Educação, informa que tem adotado um conjunto de medidas para melhorar a qualidade e segurança do transporte escolar do município, dentre elas o controle do acesso dos estudantes, evitando superlotação dos veículos, que possa gerar insegurança e riscos aos passageiros.





Nos distritos de Taperuaba e Jaibaras, no turno da noite, verificou-se que ocorria excesso de passageiros, o que não é permitido pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Sendo assim, o prefeito de Sobral, Ivo Gomes, determinou que mais um ônibus fosse disponibilizado para que nenhum aluno, de qualquer instituição de ensino, deixe de ser transportado. A medida passa a vigorar a partir desta quinta-feira (14/09).





A Secretaria informa também outras medidas adotadas para melhoria do transporte escolar: recadastramento de todos os veículos; manutenção preventiva nos veículos do transporte escolar; capacitação e treinamento dos motoristas; regularização do vínculo funcional desses profissionais; e seleção para monitores do transporte escolar, que auxiliarão no embarque e desembarque dos estudantes, além de desenvolverem atividades educativas e lúdicas durante o translado dos alunos.





Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Sobral

(88) 3677.1119