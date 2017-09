NOTA DE RETRATAÇÃO DE IVINA MARA VALENTIN RODRIGUES

Veja a nota de retratação na íntegra:

Boa Tarde,









Eu, Ivina Mara Valentin Rodrigues,









Venho através dessa postagem, realizar retratação pública diante de uma postagem que fiz no Facebook, com a imagem que segue junto à essa postagem.









Peço desculpas à proprietária do animal que aparece na imagem. Após audiência de conciliação judicial realizada no fórum de Sobral/CE, no dia 14/09/2017 às 9:00 h, com ambas as partes, foi constatado que o animal estava nas condições apresentadas na imagem de forma temporária, devido à aplicação de uma medicação e que a forma de aplicação da medicação foi realizada conforme as orientações de um médico veterinário.









Houve um mal-entendido, pois, por zelo, cuidado e preocupação excessiva com a causa de defesa animal, o que aparentava ser maus tratos foi comprovado que foi um equívoco de minha parte.









Peço mais uma vez desculpas à proprietária do animal, a Sra. Maria Katiane de Sousa.









Atenciosamente,









Ivina Mara Valentin Rodrigues."