Novo voo direto entre Fortaleza e Paris custará R$ 2 mil ida e volta

Fortaleza é o 3º destino brasileiro da Air France, que já conta com decolagens e pousos em São Paulo e Rio.



A Air France confirmou, nesta segunda-feira (25), o voo direto que vai ligar Fortaleza a Paris. O trajeto será realizado a partir de 2018 por meio de sua nova companhia aérea, a Joon.





Fortaleza é o terceiro destino brasileiro para a França, que já conta com decolagens e pousos em São Paulo e no Rio de Janeiro. Serão dois voos semanais, com valor de 249 euros cada (incluindo impostos) – este valor em reais equivale a R$ 978,57, com o euro a R$ 3,93.





Também nesta segunda, o governador do Ceará, Camilo Santana, está em São Paulo. É que as empresas Gol, Air France e KLM confirmaram a instalação de HUB no Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza.





Empresa jovem





A proposta da Joon é de fornecer serviço low cost, ou seja, a baixo custo, atraindo um público mais jovem. Segundo a Air France, a companhia aérea foi projetada para atender às expectativas de uma nova geração de viajantes, que buscam experiência de viagem.