OAB Sobral realizará o III Fórum de Segurança Pública de Sobral

A Ordem dos Advogados do Brasil, subsecção Sobral, através da Comissão de Direito Penal e Penitenciário realizará no próximo dia 13, o III Fórum de Segurança Pública de Sobral.





O objetivo do evento é discutir políticas publicas voltadas as constantes ondas de criminalidade na região norte, que devido ao avanço da criminalidade, está gerando um descontrole social na população.





O evento é aberto a todos os públicos, de modo que estarão presentes para debaterem a questão do avanço da criminalidade o Secretario de Segurança Pública do Estado, Dr. Andre Costa, a Secretaria de Justiça, Dra. Socorro França, o Deputado Estadual Renato Roseno e o defensor público Dr. Emerson Castelo branco.





Nos últimos anos, o nordeste brasileiro sofreu um aumento significativo nos índices de criminalidade, de modo que com a migração de alguns grupos organizados, as cidades interioranas tem sido as principais afetadas. A exemplo, a cidade de Sobral teve um aumento desproporcional nos índices de criminalidade, imputando a sociedade um estado de anemia da segurança pública. Desta forma, a Comissão de Direito Penal e Penitenciário da OAB Sobral, objetivando discutir políticas públicas de repressão a criminalidade, com apoio com instituições de ensino superior da região realizará no próximo dia 13, o III Fórum de Segurança Pública de Sobral.





Serviço:

Local: Centro de Convenções de Sobral

Horário: Das 13:30hs às 20hs

Inscrições: esace.org.br/cursos-presenciais

Valor: R$ 25,00

Informações Subsecção Sobral: (88) 3614.1544