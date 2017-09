PM da reserva é assassinado durante tentativa de assalto no bairro Montese

Horas após a ação criminosa um dos suspeitos foi preso e o outro encontrado morto nas proximidades do estabelecimento.

Um policial militar da reserva foi assassinado na noite deste domingo (10) durante tentativa de assalto no bairro Montese em Fortaleza. A ação criminosa aconteceu em estabelecimento comercial da rua Almirante Rubim.





De acordo com o Comando de Policiamento da Capital (CPC), dois suspeitos chegaram ao comércio e anunciaram o asalto por volta das 19h. O PM estava no local reagiu e foi baleado pelos assaltantes, morrendo no local.





De acordo com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), poucos minutos após o crime um dos suspeitos armado foi localizado e detido. O outro suspeito teria sido encontrado morto nas proximidades do estabelecimento. Os nomes do PM assassinado e dos suspeitos não foram divulgados.