Poucas horas após ser lançado, clipe de Avine Vinny e Wesley Safadão é excluído do YouTube

Na noite dessa sexta-feira, 15, o clipe da música “Whisky, Cigarro e Violão”, do cantor sobralense Avine Vinny, conhecido como “O Cara do Momento”, com participação de Wesley Safadão, foi retirado do ar poucas horas depois de ser lançado no YouTube.





De acordo com a assessoria de Avine , Safadão e o sobralense sofreram um boicote, após recusarem propostas da Som Livre. “Eu fiquei bastante surpreso. Esse vídeo era um desejo meu e do Wesley, nossos fãs estavam ansiosos, assim como nós. Fomos pegos de surpresa!”, afirma Avine Vinny ao blog.





Ao “Vai, Forrozão”, Marcelo Toller, consultor de marketing musical da Luan Promoções, empresa que gerencia Wesley Safadão, explica que a autorização obtida por Avine Vinny dá direito apenas a versão solo e cantada em forró. “Para fazer um dueto com Wesley Safadão, ele deveria ter pedido uma nova autorização a Editora Som Livre, que cuida das obras do Jujuba, compositor da música”, conta.





Segundo Marcelo, a AudioMix pagou a exclusividade da música no Brasil para trabalhá-la com o cantor Israel Novais. “A autorização obtida há 6 meses pelo Avine não vale para gravar uma nova versão, já que a exclusividade é da AudioMix. Mesmo se Jujuba tivesse autorizado, ele poderia ser processado”, ressalta o consultor.





O “Vai, Forrozão!” entrou em contato com a assessoria da Som Livre e obteve o seguinte retorno: “Vamos checar! Como hoje é sábado, o fluxo realmente é mais lento”.





Confira vídeo:

noticias,Videos Veja mais sobre: celebridades

Fonte: O Povo