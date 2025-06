Homem é morto após tentar defender enteada de agressões e agressor atira contra ele

Na manhã deste domingo, 8 de junho, um homicídio brutal foi registrado na Avenida Pimentel Gomes, nas proximidades da empresa Grendene, no bairro Recanto, em Sobral. A vítima, identificada como Roberto Carlos Pereira do Santos, 53 anos, natural de Granja, foi assassinada após tentar defender sua enteada, que estava sendo agredida pelo ex-companheiro.





Segundo informações de testemunhas, a jovem estava sendo violentamente espancada pelo namorado quando Roberto, seu padrasto, interveio para protegê-la. Durante a confusão, ele teria atingido o agressor com um pedaço de madeira para cessar as agressões.





Irritado, o agressor retornou à sua casa, pegou um revólver e voltou ao local, onde atirou diversas vezes contra Roberto, que morreu ainda no local. Populares relataram que, após descarregar a arma, o criminoso tentou invadir a residência da família, aparentemente com a intenção de ferir mais pessoas, mas não conseguiu, pois já havia esgotado a munição.





A Polícia Militar foi acionada e realizou o isolamento da área. A Perícia Forense foi chamada para comparecer à cena e realizar os procedimentos de remoção do corpo. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil, que, juntamente com a PM, realiza diligências na tentativa de capturar o autor do crime, que já foi identificado.





Sobral registra 40 homicídios dolosos no corrente ano!





Com informações de Fnews