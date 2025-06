Assessores de Lula foram até a China, mas o TikTok não os recebeu

Depois de defender, durante uma entrevista, o modelo chinês de regulação de redes sociais, causando um enorme desgaste ao governo, a primeira-dama Janja submergiu. A crise, no entanto, segue rendendo na diplomacia brasileira e no Palácio do Planalto.





O Itamaraty chegou a ter reuniões com diplomatas da China para tentar encerrar a polêmica aberta pela primeira-dama, mas o clima segue pesado. Os chineses não gostaram do vazamento da história.





Num recado ao governo petista, o TikTok chinês cancelou uma reunião que teria com integrantes do Planalto sobre redes sociais.





Auxiliares destacados por Lula chegaram a viajar para Pequim só para participar dessa reunião com a rede social chinesa, mas perderam a viagem.





