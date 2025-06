Esposa de Uribe diz que senador está "lutando pela vida"

Uribe foi atingido por disparos na cabeça e na perna enquanto discursava em um comício na região de Fontibón

A esposa de Miguel Uribe, María Claudia Tarazona, afirmou neste sábado que o senador e pré-candidato presidencial colombiano “está lutando pela vida” após ser baleado durante um evento de campanha em Bogotá. Em uma declaração emocionada, ela pediu orações à população e agradeceu o apoio recebido. Tarazona tem se mantido ao lado do marido no hospital e disse confiar no trabalho da equipe médica.





Uribe, de 39 anos, foi atingido por disparos na cabeça e na perna enquanto discursava em um comício na região de Fontibón. O ataque, segundo as autoridades, foi cometido por um adolescente entre 14 e 15 anos. O senador foi inicialmente levado ao Centro Médico Engativá e depois transferido para a Fundação Santa Fe, onde passou por uma cirurgia neurocirúrgica de três horas considerada bem-sucedida.





Apesar da operação, o estado de saúde de Uribe permanece crítico, e os médicos destacam que as próximas horas são decisivas para sua recuperação. O prefeito de Bogotá, Carlos Fernando Galán, garantiu que todos os recursos estão sendo mobilizados e que uma investigação já foi aberta. O governo colombiano anunciou uma recompensa para identificar os possíveis mandantes do atentado.





(Diário do Poder)