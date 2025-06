Haddad se reúne com parlamentares em busca de R$60 bilhões

Congresso avisou que vai derrubar decreto que aumenta o IOF

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se reúne no domingo (8) na residência oficial da Câmara, em Brasília, com líderes da base aliada, incluindo Hugo Motta (Câmara) e Davi Alcolumbre (Senado) para apresentar um pacote de compensações ao aumento do IOF, decretado no mês passado para reforçar a arrecadação da União. O encontro é uma tentativa de encontrar caminho para alcançar R$ 60 bilhões previstos até 2026 por meio de medidas estruturais, como redução de isenções fiscais para setores econômicos específicos, corte de supersalários no serviço público, diminuição de repasses ao Fundeb e antecipação do recolhimento de dividendos de estatais.





A iniciativa busca evitar a votação, marcada para a próxima terça (10), há mais de 20 projetos destinados a sustar o decreto do IOF, pressão que vem se intensificando no Congresso. Haddad apresentou o chamado “cardápio” de opções fiscais para demonstrar que existem alternativas viáveis ao aumento do imposto, reforçando que a proposta inclui ações com caráter permanente e foco no equilíbrio das contas públicas.





Embora previna possível desgaste político, o sucesso do pacote ainda depende do aval do Legislativo, que exige contrapartidas imediatas, e do apoio do presidente Lula, que acompanha as negociações. Se aprovado ainda esta semana, o governo espera evitar a queda do decreto e reforçar a agenda de ajuste fiscal, reduzindo a dependência de medidas emergenciais como a ampliação de tributos.





(Diário do Poder)