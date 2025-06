Saiba quem é o homem que usava o pai morto em cadeira de rodas para pedir dinheiro em Manaus; IMAGENS FORTES

O homem que foi flagrado empurrando o corpo do próprio pai morto em uma cadeira de rodas pelas ruas do Centro de Manaus, enquanto pedia dinheiro, foi identificado como Rômulo Alves da Costa, de 42 anos. Ele circulava com o corpo de José Pequenino da Costa, de 77 anos, no entorno da Praça da Matriz, uma das áreas mais movimentadas da capital. Segundo testemunhas, Rômulo pedia ajuda alegando que o pai estava doente e precisava de medicamentos, sem revelar que ele já estava sem vida.

A cena inicialmente passou despercebida por muitos. “Pensei que o senhor estava dormindo. Só percebi que algo estava errado porque ele não se mexia de jeito nenhum”, relatou uma vendedora da região.





Populares acionaram a Polícia Militar após desconfiarem da situação. O óbito foi confirmado no local e o corpo, recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML). A causa da morte e o tempo do falecimento ainda não foram determinados.





Rômulo foi levado para prestar depoimento e o caso é investigado pela Polícia Civil, que apura se ele cometeu vilipêndio de cadáver ou outros crimes.





