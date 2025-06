Leoa desiste de atacar morador de rua após cheirá-lo

Na madrugada de 8 de junho de 2025, um fato inusitado foi registrado por câmeras de segurança em Junagadh, no estado de Gujarat, Índia. Uma leoa, vagando pelas ruas desertas da cidade, aproximou-se de um morador de rua que dormia na calçada. Em um momento de tensão capturado pelas imagens, o animal cheirou o homem, que permaneceu imóvel, alheio ao perigo. Surpreendentemente, a leoa desistiu de qualquer ataque e se afastou calmamente, deixando o homem ileso. O incidente, que viralizou nas redes sociais, trouxe alívio e espanto aos moradores locais.





O vídeo do encontro rapidamente ganhou destaque, levantando debates sobre a presença crescente de animais selvagens em áreas urbanas próximas a reservas florestais. Especialistas explicam que avistamentos de grandes felinos, como leões asiáticos, têm se tornado mais frequentes em Gujarat devido à proximidade de habitats naturais com zonas residenciais. A leoa, segundo biólogos, pode ter sido atraída por curiosidade ou pela busca de alimento, mas a ausência de movimento do homem possivelmente evitou uma reação agressiva. Autoridades locais reforçam a necessidade de medidas para proteger tanto a fauna quanto os cidadãos, incluindo a instalação de barreiras e campanhas de conscientização.





Apesar da polêmica em torno de um post no X que sugeriu que o vídeo poderia ser uma montagem, fontes confiáveis, como o Free Press Journal, confirmaram a autenticidade das imagens, descartando manipulações. O morador de rua, cuja identidade não foi revelada, não percebeu o encontro e continuou dormindo, alheio ao risco que correu. O caso reacendeu discussões sobre a segurança de pessoas em situação de vulnerabilidade e a coexistência com a vida selvagem em áreas urbanas, enquanto a história do “homem que escapou da leoa” continua a fascinar e intrigar o público global.





