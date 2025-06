ADVOGADO DA TRUMP MEDIA questiona censura de Moraes: "não haverá exceções" (vídeo)

Durante uma entrevista marcada por tensão, o advogado da Trump Media, empresa ligada ao ex-presidente dos EUA, fez uma declaração contundente ao comentar sobre a atuação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Ao ser questionado sobre a remoção de conteúdos e o bloqueio de perfis por ordem da Justiça brasileira, o jurista disparou:





“Nem a Coreia do Norte, nem a Venezuela têm o poder de censurar um dissidente que está legalmente nos Estados Unidos. Por que Alexandre de Moraes poderia?”





A fala, classificada como “épica” por apoiadores da liberdade de expressão, causou evidente desconforto entre jornalistas presentes. O episódio reforça as críticas internacionais que vêm sendo feitas às decisões de Moraes, apontadas por juristas e entidades como um risco à liberdade de imprensa e à soberania digital de outros países.





O caso reaquece o debate sobre os limites do poder de autoridades brasileiras no contexto internacional, especialmente quando envolvem plataformas e cidadãos sediados fora do país.





Fonte: Blog do César Wagner