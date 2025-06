Execução em Itapajé expõe tragédia silenciosa dos feminicídios no Ceará

Vítima foi morta a tiros na frente do filho; autor segue foragido.

Uma mulher de 28 anos foi assassinada a tiros dentro da própria residência, no município de Itapajé, interior do Ceará, na última sexta-feira (6), em um crime presenciado por seu filho. A Polícia Civil do Estado investiga o caso como possível feminicídio e segue em busca do autor, que fugiu após os disparos. Ainda não há suspeitos identificados, e a motivação permanece sob apuração. O caso se soma a uma série de assassinatos de mulheres no Ceará em 2025, ampliando a pressão por medidas mais eficazes de combate à violência doméstica e proteção às vítimas.





Via portal do César Wagner