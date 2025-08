Saiba o possível motivo da demissão de Daniela Lima da Globo

A saída de Daniela Lima da GloboNews pegou muitos telespectadores de surpresa nesta segunda-feira (4/8). A jornalista, que comandava o Conexão ao lado de Camila Bomfim e Leilane Neubarth desde 2022, não apareceu na edição do programa e teve a demissão confirmada horas depois pela emissora.





De acordo com informações apuradas pelo site TV Pop, a decisão teria sido motivada por um descontentamento interno em relação à postura da apresentadora diante das regras editoriais do canal.





Nos bastidores, comenta-se que Daniela ultrapassou limites previstos no código de conduta da Globo, que recomenda que os profissionais mantenham distanciamento e imparcialidade em relação às fontes de informação.





Ao longo das participações no canal, Daniela costumava demonstrar, ao vivo, proximidade com políticos e ministros, principalmente do Supremo Tribunal Federal (STF).





Em nota enviada ao Metrópoles, a Globo não entrou em detalhes sobre os motivos da saída e disse apenas que a medida faz parte de um “movimento permanente de renovação do quadro do canal”. Além de Daniela, o jornalista Mauro Paulino também deixou a emissora.





A equipe do Conexão teria sido informada da demissão da apresentadora minutos antes do início da edição exibida nesta segunda. Daniela Lima, por sua vez, se pronunciou nas redes sociais, agradecendo à emissora e destacando que sai “de cabeça erguida” após dois anos de trabalho.