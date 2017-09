Quadrilha ataca a cidade de Novo Oriente, explode banco e atira contra a PM

O bando invadiu a cidade já disparando armas de grosso calibre para apavorar a população. A explosão foi tão forte que destruiu completamente o prédio onde funcionava a agência do Bradesco.





Uma quadrilha fortemente armada atacou mais um banco no Interior cearense na madrugada desta quarta-feira (20). Desta vez, o alvo foi a cidade de Novo Oriente, na Região dos Inhamuns (a 389Km de Fortaleza), onde o banco utilizou explosivos para destruir o cofre e os caixas eletrônicos da agência do Bradesco. O prédio ficou completamente destruído diante do impacto da carga explosiva.





Segundo a Polícia, o ataque dos criminosos ocorreu no começo da madrugada, quando a quadrilha chegou à Novo Oriente em três veículos: um Siena preto, um Corolla também preto, além de uma caminhonete Hilux prata. O bando entrou na cidade já disparando suas armas – fuzis, escopetas e pistolas – para espalhar terror na população.





Parte da quadrilha se dirigiu ao prédio onde funciona o Destacamento da Polícia Militar e passou a atirar. Uma das viaturas novas da PM ficou daniificada. Os militares ficaram acusados dentro do Destacamento e não tiveram como reagir diante do maior poder de fogo dos ladrões.





A explosão na agência do Bradesco foi tão forte que o cofre voou pelos ares e ficou completamente destruído. Após a cena de muita violência, os assaltantes fugiram e no comainho incendiaram um dos veículos na saída da cidade. A quadrilha também espalhou grampos na estrada para furar os pneus das viaturas policiais e seguiu em fuga em direção ao vizinho Município de Quiterianópolis.





Fuga do bando





Informações mais atualizadas revelam que outro carro usado pelo bando foi localizado abandonado na localidade Sítio Realejo, na Zona Rural do Município.





Policiais do 7º BPM (Crateús) e de outras cidades da região estão mobilizados no cerco aos criminosos, mas até o momento nenhum dos ladrões foi localizado.





Na última sexta-feira (15), bandidos agiram de forma semelhante, explodindo a agência do Bradesco da cidade de Barreira (a 75Km de Fortaleza).





Fonte: Cearanews7