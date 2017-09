VIOLÊNCIA: PASTOR EVANGÉLICO É ATINGIDO COM TIRO NA CABEÇA

Líder evangélico retornava de uma cerimônia religiosa.

A vítima, identificada como Miguel Nunes do Nascimento (51), retornava de um culto evangélico, no Pecém, em São Gonçalo do Amarante, acompanhado de um membro da igreja, quando foi abordado por dois homens armados.





O líder religioso estava em uma motocicleta e não parou. Ao tentar fugir dos suspeitos, foi atingido com dois disparos de raspão na cabeça. O acompanhante saiu ileso. Mesmo sangrando, o pastor ainda conseguiu retornar para a igreja, onde pediu ajuda.





O homem foi socorrido por uma ambulância e levado para o Instituto Doutor José Frota (IJF). Apesar das lesões, Miguel não corre risco de morte.