Bandidos armados tentaram assaltar uma carreta na madrugada desta segunda-feira (11), na BR 222, nas proximidades da entrada do distrito do Bonfim. A carreta seguia no sentido Sobral a Fortaleza.





Os assaltantes mandaram o motorista da carretar parar, mas o condutor não obedeceu a ordem dos bandidos e fugiu. Os criminoso efetuaram vários tiros, acertando a boleia do caminhão. Felizmente, os tiros não atingiram o motorista.

Sobral,violência Veja mais sobre: noticias

Fonte: Sobral 24 horas