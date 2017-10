O sinistro aconteceu na noite desta terça-feira, dia 17, na Rua Deputado João Frederico Ferreira Gomes, nas proximidades do Centro de Convenções.





Três veículos se envolveram no acidente com danos materiais. As causas somente a perícia pode divulgar.





Felizmente, ninguém ficou ferido.





Uma equipe da Guarda Municipal foi acionada para o local, onde realizou os procedimentos legais.

Sobral

Fonte: Sobral 24 horasFotos Jorge Alves