COREAÚ–CE: POLÍCIA CIVIL CUMPRE MANDADO DE PRISÃO E PRENDE JEAN GLAUBER NEVES RIBEIRO

A Delegacia Municipal de Coreaú-CE deu cumprimento a mais um mandado de prisão expedido pela Comarca de Coreaú-CE, por volta das 16h00min, do dia 11/10/2017. O suspeito Jean Glauber Neves Ribeiro, teve a prisão temporária decretada, ele e investigado no Inquérito Policial nº 444-61/2017, que apura a morte da vítima João Bertoldo da Silva, fato esse ocorrido no dia 25/07/2017, na Rua sete de setembro, município de Coreaú-CE.





Na ocasião do crime de morte, a vítima acima referida estava em sua casa, quando, por volta de meia noite do dia 25/07/2017, dois homens em uma motocicleta chegaram ao local do crime e alvejaram a vítima com vários disparos de arma de fogo.





O fato começou a ser investigado pela Delegacia de Coreaú-CE, onde foram ouvidas testemunhas que apontaram Jean Glauber Neves Ribeiro como sendo um dos suspeitos do crime de morte.





Ressalta-se que, segundo populares que residem no município de Coreaú-CE, Jean Glauber Neves Ribeiro está envolvido em outros crimes recentemente praticados naquele município.