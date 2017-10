CRUELDADE HUMANA: MÃE E FILHA SÃO ASSASSINADAS A TIROS QUANDO DORMIAM EM ICAPUÍ

Mãe e filha foram assassinadas, no começo da manhã desta sexta-feira (6), na cidade de Icapuí, no litoral Leste do estado (a 200Km de Fortaleza). O duplo homicídio ocorreu quando bandidos que, supostamente, seriam de uma facção criminosa, invadiram a residência das vítimas. Uma mulher de 50 anos de idade e a filha adolescente, de 16 anos, foram assassinadas quando dormiam, sem chance alguma de defesa.





As primeiras informações revelam que os assassinos foram até a residência das vítimas e invadiram o local. As vítimas estavam dormindo quando foram atingidas pelos tiros na cabeça, o que revela execução sumária. A vizinhança acordou assustada com os estampidos. Os atiradores conseguiram fugir rapidamente sem que fossem identificados. Eles teriam usado uma motocicleta para escapar.





Os corpos de mãe e filha foram encontrados logo em seguida. A Polícia Militar foi acionada e, em pouco tempo chegou ao local, acionando as equipes da Delegacia Regional de Polícia Civil e do Pelotão da PM de Aracati. Os corpos foram trazidos para a Coordenadoria de Medicina Legal (Comel) da Perícia Forense do Ceará (Pefoce).





Informações extra-oficiais revelam que a adolescente teria envolvimento com uma facção criminosa.





