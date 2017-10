Facções voltam a desafiar a Polícia e incendeiam caminhão das ruas do bairro Pirambu

Desde a semana passada, o clima é de medo e violência na zona Oeste de Fortaleza, com seguidos atentados, assassinatos e tiroteios nas ruas do Pirambu, Colônia, Barra do Ceará e Cristo Redentor.





O clima de tensão, medo e violência nos bairros Pirambu, Colônia e Barra do Ceará continua a desafiar as autoridades da Segurança Pública do Estado. Nesta terça-feira, novos episódios de violência voltaram a ser registrados, dando sequência aos atos de criminalidade iniciados no fim de semana passado.





Na manhã de hoje (3), bandidos ligados à uma facção criminosa voltaram às ruas do bairro e incendiaram um caminhão de entrega de mercadorias. O caso ocorreu por volta de 11 horas na esquina das ruas Santa Rosa e Nossa Senhora das Graças, esta última a principal via de acesso ao bairro. Segundo testemunhas oculares do atentado, os bandidos armados saíram de um beco, invadiram a pista e, com armas apontadas na direção do motorista, o obrigaram a deixar o veículo.





Em seguida, os criminosos atearam fogo no caminhão, que, rapidamente, foi consumido pelas chamas. A bandidagem repetiu as cenas do anterior, quando um ônibus do transporte coletivo foi também incendiado, segundo confirmaram fontes da Polícia Civil.





Tiros e morte





O embate entre as quadrilhas que dominam o tráfico de drogas na zona Oeste de Fortaleza vem fazendo estragos há duas semanas, quando uma boataria se espalhou dando conta de que as facções iriam invadir as escolas dos bairros Pirambu, Cristo Redentor e Colônia (vizinhos), o que obrigou a direção das escolas a suspender as aulas diante das ameaças de mortes.





Nesta segunda-feira, bandidos queimaram um ônibus no Pirambu e um homem foi morto, a tiros, no cruzamento da Vila do Mar com a Avenida Senador Robert Kennedy. Já à noite, uma criança foi baleada na Rua Barra Vento, na Barra do Ceará. Outro tiroteio ocorreu no bairro Jardim Iracema (vizinho à Barra), onde uma pessoa também foi assassinada.





Na semana passada, o secretário da Segurança Pública e Defesa Social, delegado federal André Costa, comandou pessoalmente uma operação policial nas ruas do Pirambu. Ainda assim, os ânimos dos criminosos não arrefeceram e durante o fim de semana vários homicídios foram registrados naquela região da cidade que pertence à Área Integrada de Segurança Oito (AIS-8).