Camilo Santana anuncia 4 mil carteiras de habilitação gratuitas

O governador do Ceará Camilo Santana anunciou, durante transmissão no Facebook nesta terça-feira (24), que vai ofertar, gratuitamente, quatro mil carteiras de habilitação, para estudantes da rede pública que estão no 3º ano do Ensino Médio.





O auxílio vai levar em consideração o desempenho escolar do aluno. Caso o estudante tenha menos de 18 anos, o benefício será garantido até um ano após o fim do Ensino Médio, período também em que o beneficiado deve completar a idade mínima para retirar o documento.





“O objetivo é fazer cada vez mais o Ceará um estado de destaque na educação”, disse Camilo. A ação é uma parceria entre a Secretaria da Educação (Seduc) e o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-CE). Os critérios para a inscrição serão divulgados em breve.