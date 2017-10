Internauta denuncia a falta de água no residencial Nova Caiçara.

Veja na íntegra:

"Bom dia, gostaria que postasse nosso lamento mais uma vez! Nós aqui do Caiçara continuamos sofrendo sem água. Eles falam que é os vândalos que quebram os motores, mas há dias estamos sem água e agora tem vigilantes lá onde fica as bombas de água. Agora queremos saber o que eles vão falar pra nós moradores. Agora isso já está passando dos limites, estamos aqui jogados sem apoio de ninguém e sem nosso bem mais precioso, mas todo mês o papel chega! Queremos explicação do SAAE e da Prefeitura pra ver qual a mentira que vão falar. Obrigado e tenha um ótimo dia."