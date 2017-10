Menina é atingida com 9 tiros e morre com bebê nos braços

A menina estava com um bebê de dois meses no colo, que também foi baleado na perna.



Uma menina foi assassinada com nove tiros na noite desta quarta-feira (18), na rua Joaquim Magalhães, bairro José Bonifácio. A garota, que supostamente tem 12 anos, estava andando na rua com seu irmão de 2 meses de vida no colo. As informações são do Barra Pesada, da TV Jangadeiro.





Segundo policiais que antederam a ocorrência, dois homens estavam em uma moto e realizaram os disparos contra a vítima. O bebê foi atingido por um disparo na perna. Logo em seguida, foi encaminhada ao Instituto José Frota (IJF). A menina, por sua vez, morreu no local.