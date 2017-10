POPULAÇÃO DO BAIRRO DOMINGOS OLÍMPIO PEDE POLICIAMENTO OSTENSIVO PARA O BAIRRO

Diariamente nossa equipe de reportagem recebe mensagens de cidadãos que residem no Bairro domingos Olímpio, a maioria delas é solicitando segurança para aquela localidade. Segundo os relatos, é que assaltos acontecem a todo momento, como mostram as imagens, as ruas viram um deserto, pois o moradores já não se atrevem em sair para suas calçadas, os comerciantes que são as maiores vítimas dos bandidos apelam para grades em suas portas. a população pede encarecidamente ao comandante do 3° BPM que intensifique o policiamento naquela área.

Fonte: Blog Sinhá Sabóia