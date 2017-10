Prefeitura de Sobral convoca aprovados no Concurso Público de professores Edital nº 01/2016

A Prefeitura de Sobral, por meio da Secretaria da Educação, informa que estão sendo convocados os candidatos aprovados e classificados no Concurso Público (Edital nº 01/2016) para o cargo de Professor do Sistema Municipal de Ensino, realizado no dia 03 de maio de 2016.





Os candidatos deverão comparecer à Secretaria da Educação, localizada na Rua Viriato de Medeiros, 1250, 2º andar – Centro, Sobral, no horário das 8h às 12h e das 13h às 17h, para tratar do processo de nomeação e posse com a Coordenadoria de Gestão e Valorização de Pessoas – COGEV.