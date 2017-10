Segurança | Três câmeras de última geração são instaladas no Nova Caiçara e já estão em

As três primeiras câmeras, das 50 prometidas pelo prefeito Ivo Gomes durante a campanha eleitoral, já foram instaladas em Sobral. Os beneficiários são os moradores do Residencial Nova Caiçara.





Robotizadas e com ângulo de 360º graus de visão, as câmeras capturam imagens 24 horas do bairro e são monitoradas diretamente pela Guarda Municipal na sede da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (CIOPS).





Os equipamentos, segundo explica o secretário da Segurança e Cidadania de Sobral, Erlânio Matoso, são de última geração e de alta resolução. “Elas pegam imagens com nitidez numa distância de até 300 metros”, detalha o secretário.





De acordo com ele, as câmeras vão garantir muito mais segurança aos moradores uma vez que previnem crimes contra o patrimônio, além de outros possíveis delitos.





Em sua última entrevista à imprensa, o prefeito Ivo Gomes ressaltou que as câmeras são uma das estratégias que podem ser da competência do município no combate à violência na cidade. “Está sob a nossa alçada a prevenção, já que as Prefeituras não podem fazer os papeis da Polícia, do Ministério Público e da Justiça. Então, a instalação das câmeras e outras ações como ocupação dos espaços públicos são nossas responsabilidades nesse desafio”, ressaltou o prefeito.