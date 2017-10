Uninta lança Pedra Fundamental do Hospital Universitário e do Câncer em Sobral

A solenidade acontece mesmo com a perseguição política que a instituição sofre.

Oreitor do Uninta, Oscar Rodrigues Junior, convida todos para o lançamento da Pedra Fundamental da construção do Hospital Universitário e do Câncer em Sobral. A solenidade acontece às 11h, no dia 16, na estrada de acesso ao Distrito de Jordão.





Em um comunicado interno, o reitor informa que a construção do hospital acontecerá mesmo com a perseguição política que a instituição sofre.





Confira o comunicado na íntegra





O Reitor do Centro Universitário Inta – UNINTA, no uso de suas atribuições estatutárias e,





-Considerando que a Diocese de Sobral tem demonstrado pouco respeito pela comunidade discente e docente do UNINTA;





-Considerando que o UNINTA objetiva sempre serviços de qualidade, o que comprova nas suas dezenas de Cursos de Graduação e Pós-graduação, avaliados com Nível de Excelência pelo MEC;





– Considerando que há evidências de implicações políticas partidárias por membros da Santa Casa contra esta IES, manifestadas nas reiteradas decisões que contrariam a Função Social dos Contratos firmados;





– Considerando ainda a necessidade de criação de instrumentos de Saúde Pública que sejam desprovidos de sentimentos partidários, bem como que priorizem a comunidade sobralense, a qualquer custo.





RESOLVE:





Convidá-los para o Lançamento da Pedra Fundamental da construção do Hospital Universitário e do Câncer em Sobral, na estrada de acesso ao Distrito de Jordão, no dia 16.10.2017, as 11:00 horas, no local.





Sobral-CE, 08 de outubro de 2017.

Oscar Rodrigues Junior