Adolescentes de 15 anos são detidos no bairro Sumaré

Dois adolescentes com idade de 15 anos, cada, foram conduzidos à Delegacia Regional de Polícia Civil, na noite desta sexta-feira (3).





A apreensão foi realizada por PMs do grupamento RAIO 04, no bairro Sumaré. A dupla ainda tentou fugir por baixo de uma ponte, localizada no bairro, mas os policiais logo os capturaram. Com os jovens, a PM encontrou um revólver.

Os menores infratores foram encaminhados para a Delegacia, para a realização dos procedimentos legais.





Fonte: Sobral Portal de Notícias - SPN